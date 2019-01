Apple, ecco quanto ha guadagnato Tim Cook nel 2018

Nonostante il calo delle vendite, il 2018 è stato un anno estremamente positivo dal punto di vista economico per l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

Secondo un deposito presentato alla Securities and Exchange Commission nella giornata di ieri, il CEO del colosso di Cupertino nel 2018 avrebbe ricevuto tra stipendio, incentivi ed altri compensi 15,6 milioni di Dollari, in aumento di quasi il 22% rispetto al compenso del 2017.

Nello specifico, Cook ha guadagnato 3 milioni di Dollari di stipendio e 12 milioni di Dollari di premi sulla base degli obiettivi raggiunti e prefissati da Apple. Altri compensi includevano 401 mila Dollari di contributi, assicurazioni sulla vita ed altro. Cook ha anche ottenuto 294.082 Dollari di rimborsi per i viaggi.

La lettera arriva a quasi una settimana dall'avvertimento agli investitori in cui lo stesso Cook ha annunciato una revisione per la relazione trimestrale a causa del calo delle vendite di iPhone Xs ed Xr in Cina.

Apple ha anche dichiarato che il compenso totale nel 2018 per il suo dipendente medio è stato di 55.426 Dollari, 283 volte in meno rispetto a quello del suo amministratore delegato. Tale dato è calcolato tenendo conto anche i dipendenti che lavorano negli Store di tutto il mondo.

Ottimi compensi anche per altri dirigenti chiave, come il COO Jeff Williams, il CFO Luca Maestri, la consigliera generale Kate Addams e la responsabile per la vendita a dettaglio Angela Ahrendts, i quali hanno ottenuto complessivamente 26 milioni di Dollari, a cui si aggiungono premi azionari per oltre 21 milioni di Dollari ciascuno.

Apple nella lettera dichiara che "l'indennizzo corrisposto ai nostri dirigenti riflette il loro contribuito e le performance della società".