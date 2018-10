Apple ed il nuovo brevetto per un iPhone pieghevole con schermo flessibile

Apple ha lavorato su vari concept per schermi pieghevoli per molti anni. Sebbene non abbia ancora prodotto nulla con uno schermo visibilmente curvo, l'p iPhone X, XS e XS Max usano tutti un display flessibile, consentendo allo schermo di estendersi quasi da bordo a bordo.

Tuttavia, da lungo tempo si dice che la società stia lavorando anche su un display pieghevole, che consentirebbe a qualcosa simile alle dimensioni di un iPhone di essere ripiegato su se stesso.

Una domanda di brevetto pubblicata alla fine dell'anno scorso descrive un display che può essere "aperto e chiuso come un libro" e il brevetto concesso oggi riguarda varie opzioni per la gestione delle cerniere.

È, ovviamente, scritto nel solito linguaggio denso sempre usato per i brevetti. I display flessibili possono essere montati sulle parti della scocca sovrapposte alle cerniere. Quando le due scocche vengono ruotate l'una rispetto all'altra, il display flessibile dovrebbe piegarsi e la cerniera può essere configurata per consentire di posizionare il display flessibile in una configurazione front-to-front o una configurazione back-to-back. Strutture di aggancio possono essere utilizzate per aiutare la custodia a tenere insieme le parti della scocca posteriore. Le cerniere possono essere dotate di fermi rotazionali per aiutare a mantenere il display nelle posizioni desiderate.



Il brevetto descrive e illustra un design pieghevole per iPhone con lo schermo ripiegato al suo interno, un design in cui lo schermo si avvolge all'esterno del dispositivo, come una copertina di un libro e anche un design a doppio cardine dove fa entrambe le cose. In passato abbiamo già visto telefoni Android pieghevoli, anche se finora questi hanno utilizzato due schermi separati piuttosto che uno schermo pieghevole. Se Apple dovesse creare un iPhone del genere, probabilmente userebbe un singolo display flessibile.