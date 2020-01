Apple eliminerà il supporto a Flash dalla prossima versione di Safari

Adobe già da qualche mese ha annunciato che il 2020 segnerà l'addio definitivo a Flash: la piattaforma per i contenuti multimediali è stata vittima di non pochi problemi di sicurezza e per questo motivo sarà dismessa nell'anno appena iniziato. Apple è già corsa ai ripari e nell'ultima beta di Safari ha eliminato Adobe Flash.

Con l'ultima versione della Safari Technology Preview, infatti, non è più possibile visualizzare contenuti sviluppati su Flash. Ciò vuol dire che, con ogni probabilità, quando sarà rilasciata la build definitiva (nella prossima versione dell'OS) gli utenti non saranno più in grado di installare o utilizzare Adobe Flash nel browser.

L'eliminazione del supporto a Flash non dovrebbe avere alcun impatto di rilievo sugli utenti, dato che la maggior parte degli altri browser si sono già allontanati da tempo. Parallelamente, gli utenti iPhone ed iPad non saranno interessati in quanto il sistema operativo mobile di Apple non l'ha mai supportato, una scelta che inizialmente aveva scatenato non poche polemiche ma che successivamente si è rivelata giusta alla luce dei tantissimi grattacapi provocati a sviluppatori e webmaster.

Su Mac, la Mela morsicata ha smesso di preinstallare Flash nell'ormai lontano 2010. Con Safari 10 disponibile in macOS Sierra, Apple ha disabilitato Flash come impostazione di default.