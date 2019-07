Apple, entro fine luglio inizia la produzione dell'iPad da 10.2', poi tocca al MacBook Pro

Apple rinnova il catalogo, non soltanto nel 2019 avremo la nuova linea di iPhone (di cui abbiamo già importanti informazioni), ma l'azienda di Cupertino si appresa a rinnovare anche l'iPad base e ad introdurre un nuovo MacBook Pro. La produzione del primo dovrebbe partire già entro la fine di luglio.

Lo rivela un report dell'Economic Daily News, recentemente messo in luce da 9to5Mac. L'iPad in questione avrebbe uno schermo da 10.2" e andrebbe quindi a rimpiazzare l'attuale iPad 2018. La produzione parte già entro la fine di questo mese, prima di agosto.

Tutte queste informazioni sarebbero state fatte trapelare da alcuni dei fornitori di Apple, si parla in particolare di una azienda che fornisce i componenti del sistema di retroilluminazione di questi device.

Più nebulosa invece l'agenda di Apple per quanto riguarda il nuovo MacBook Pro, il device, con uno schermo da 16" e specifiche rinnovate, sarà prodotto a partire da autunno. Non c'è ancora un mese di riferimento preciso, in altre parole.

L'iPad da 10.2", dopo i numerosi rumor che l'avevano suggerito a più riprese, sarebbe quindi realtà. Un tablet dalle dimensioni più generose dell'attuale offerta base di Apple. L'iPad 2018 ha infatti uno schermo da 9.7 pollici.

Rumor e indiscrezioni ancora contrastanti, invece, per quanto riguarda il MacBook Pro da 16 pollici, tra chi parla di uno schermo OLED e chi, invece, riporta che avrà un LCD.