Apple, no ad Epic Games per il ritorno di Fortnite su App Store di iOS

No di Apple ad Epic Games per il ritorno di Fortnite su App Store. Il colosso di Cupertino ha infatti comunicato allo sviluppatore che non accetterà il titolo fin quando la compagnia "non accetterà di giocare seguendo le stesse regole degli altri".

La risposta è arrivata a seguito della richiesta di Epic Games di ripristinare l'account sviluppatore in modo tale da distribuire nuovamente Fortnite su iOS in Corea del Sud, dove di recente è stato approvato un disegno di legge che obbliga Apple e Google ad accettare sistemi di pagamento in-app alternativi a quelli proprietari.

Apple però ha rigettato la richiesta e sostiene di non avere alcun obbligo a riguardo: "come abbiamo sempre detto, saremmo lieti di accogliere nuovamente Epic sull'App Store, ma Epic deve accettare di giocare alle stesse regole degli altri" ha affermato un portavoce della società americana a The Verge, secondo cui "Epic ha ammesso di aver violato il contratto ed al momento non ci sono basi legittime per un ripristino dell'account sviluppatore".

Anche nel momento in cui entrerà in vigore la nuova normativa coreana, Apple è convinta del fatto che non apporterà alcuna modifica al processo di approvazione degli account sviluppatori. La Mela infatti vuole che Epic accetti e rispetti le linee guide per la revisione delle app su App Store: fin quando non farà ciò, non prenderà in considerazione la richiesta.

Fortnite è stato rimosso dall'App Store nell'Agosto 2020, dopo che Epic aveva consentito l'acquisto di V-Bucks direttamente dal gioco, evitando il sistema di pagamento interno di Apple. Ad inizio anno si era parlato di un possibile ritorno di Fortnite sull'App Store, ma evidentemente ancora non ci sono le condizioni.