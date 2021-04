Apple, che errore: disguido in fase di stampa rende raro un iPhone 11 Pro

Il mondo della tecnologia è una continua sorpresa. Infatti, visti i miriadi di progetti costantemente in corso, da un momento all'altro potrebbero spuntare delle questioni inaspettate. Tuttavia, "errore di stampa" e "Apple" non si sentono spesso nella stessa frase, cosa che invece sta avvenendo nelle ultime ore.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e come annunciato dal profilo Twitter Internal Archive, un'unità di iPhone 11 Pro molto particolare è stata venduta per 2700 dollari. Il motivo è da ricercarsi in un raro errore di stampa, che ha causato l'errato posizionamento del logo di Apple sulla backcover. Più precisamente, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, la mela morsicata non si trova al centro, bensì spostata verso destra.

I collezionisti hanno dunque messo gli occhi sull'unità, offrendo una cifra più elevata rispetto all'attuale prezzo di mercato. Non è del tutto chiaro quanti esemplari siano al centro di questo errore di stampa, ma le fonti descrivono la possibilità che si tratti di "uno su 100 milioni".

Probabilmente è anche per questo motivo che la notizia sta facendo il giro del Web, dato che la società di Cupertino è nota per prestare una certa attenzione alla qualità dei suoi smartphone, curando il più possibile anche i dettagli in termini di design. In ogni caso, durante la fase di realizzazione di un prodotto "disguidi" di questo tipo sono sempre dietro l'angolo.