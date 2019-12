Apple esagera: in arrivo sei diversi modelli di iPhone 12 nel 2020?

A poche ore dai rumor sulla batteria di iPhone 12, emergono nuove indiscrezioni sulla lineup di smartphone che Apple dovrebbe presentare, come di consueto, a Settembre 2020. Secondo quanto riferito dall'analista di Rosenblatt, Jun Zhang, Apple potrebbe lanciare addirittura sei diversi modelli di iPhone 12.

Il rapporto, ripreso dall'AppleInsider, è in netto contrasto rispetto a quanto riportato in precedenza.

Le differenze tra i sei modelli sarebbero da ricercare soprattutto nel 5G. Secondo Zhang infatti, la maggior parte delle varianti includeranno il modem in grado di supportare la nuova connettività, ma sul mercato saranno disponibili anche versioni 4G.

Onde evitare confusioni facili, ecco la lista delle varianti di iPhone 12 che dovrebbero raggiungere i negozi:

iPhone 12 4G c on schermo LCD da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore;

on schermo LCD da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore; iPhone 12 Pro 4G con display OLED da 5,4 pollici e doppia fotocamera posteriore;

con display OLED da 5,4 pollici e doppia fotocamera posteriore; iPhone 12 Pro 5G con display OLED da 5,4 pollici e doppia fotocamera posteriore;

con display OLED da 5,4 pollici e doppia fotocamera posteriore; iPhone 12 Pro Plus 5G con display OLED da 6,1 pollici, tripla fotocamera posteriore e sensore ToF;

con display OLED da 6,1 pollici, tripla fotocamera posteriore e sensore ToF; iPhone 12 Pro Plus 5G con display OLED da 6,1", fotocamera posteriore a tripla lente e sensore Time-of-Flight;

con display OLED da 6,1", fotocamera posteriore a tripla lente e sensore Time-of-Flight; iPhone 12 Pro Max 5G con pannello OLED da 6,1 pollici e stessa configurazione fotografica di iPhone 12 Pro Plus.

Secondo Rosenblatt, l'iPhone 12 Pro 5G potrebbe essere disponibili solo in varianti che supportano le bande sub-6GHz o con la compatibilità mmWave. L'analista sostiene che quest'ultimo modello potrebbe vedere la luce solo nella primavera del 2021 e si rivolgerà al mercato 5G di "fascia media".

La necessità di integrare i moduli 5G sta costringendo gli ingegneri Apple a modificare la progettazione dei dispositivi. I modelli 4G e le varianti 5G sub-6Ghz potrebbero infatti sfoggiare una scocca in lega, mentre in quelli con supporto mmWave probabilmente la Mela morsicata sceglierà un telaio in acciaio con delle bande o fori per migliorare il segnale.

Rosenblatt prevede anche dei miglioramenti alle funzioni di ricarica wireless, per colpa del 5G che ovviamente assorbirà più energia rispetto al 4G.