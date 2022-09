Apple espande gli iPad compatibili con Stage Manager: anche non M1

Una delle funzionalità più attese dagli utenti Apple, sin dalla presentazione di iPadOS 16, è Stage Manager. Quest'ultima sta per arrivare e Apple ha deciso, per la gioia di alcuni appassionati, di espandere la lista degli iPad compatibili con la feature.

Secondo quanto riportato da Engadget e 9to5Mac, nella giornata del 27 settembre 2022 la società di Cupertino ha reso disponibile per gli sviluppatori la beta 3 di iPadOS 16.1. Da quest'ultima emerge che alcuni iPad "datati" (non M1) risultano ora compatibili con Stage Manager.

Per intenderci, si fa specifico riferimento a modelli come iPad Pro da 11 pollici (prima generazione e successive) e iPad Pro da 12,9 pollici (terza generazione e successive). I modelli con chip Apple A12X e A12Z, usciti nel 2018 e 2020, affiancheranno dunque gli iPad con chip M1 nella lista dei dispositivi che potranno usufruire dell'attesa funzionalità.

Tuttavia, attenzione al fatto che c'è una limitazione, in quanto, stando alle ultime informazioni emerse online, il tutto non funzionerà tramite un display esterno per gli iPad "datati". Per quel che concerne, invece, gli iPad con chip M1, il supporto per gli schermi esterni dovrebbe arrivare entro la fine del 2022 mediante un apposito aggiornamento software. Insomma, Apple sta "mettendo le mani" sulla feature Stage Manager: non ci resta che attendere il prossimo arrivo per tutti di iPadOS 16.1.