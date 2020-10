Apple: potrebbe esserci un terzo evento per un altro prodotto importante

Dopo l'evento "Time Flies" del 15 settembre 2020, i fan di Apple hanno gli occhi puntati al 13 ottobre 2020, giornata in cui verrà annunciato iPhone 12. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una possibilità interessante: potrebbe esserci anche un terzo evento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg e MacRumors, la società di Cupertino starebbe pensando di effettuare una terza presentazione, in modo da catalizzare l'attenzione del pubblico "per gradi", dando il giusto spazio a ogni prodotto "di peso". Infatti, l'azienda di Tim Cook non sembra avere solamente la gamma di smartphone iPhone 12 come "asso nella manica".

Secondo le ultime indiscrezioni, il terzo evento, che dovrebbe tenersi nel mese di novembre 2020, potrebbe vedere la presentazione del primo MacBook con processore proprietario Silicon. Vi ricordiamo che l'esistenza di questa architettura è stata svelata a giugno 2020, ma sembra che ora Apple abbia deciso di fare sul serio, svelando il succitato dispositivo.

In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non è nemmeno chiaro di quale tipo di MacBook si stia parlando. MacBook Pro da 13 pollici? Nuovo MacBook Air? 12 pollici? Staremo a vedere, quel che è certo è che Apple ne sta preparando delle belle.