Apple estende le riparazioni self service in Europa e lancia la nuova diagnostica

Apple ha comunicato l’ampliamento del servizio Self Service Repair, che permette di effettuare riparazioni in modo autonomo a casa affidandosi ai tool messi a disposizione, e l’introduzione di un nuovo strumento di diagnostica.

Nella fattispecie, come sottolineato da un comunicato stampa, Apple sottolinea che Self Service Repair è disponibile per la linea iPhone 15 e per i modelli di Mac con M2, inclusi i MacBook Pro 14" e 16", MacBook Air 15", Mac mini, Mac Pro e Mac Studio.

Negli Stati Uniti è disponibile da oggi un nuovo tool che arriverà in Europa il prossimo anno: si tratta di Apple Diagnostics per Self Service Repair: Apple sottolinea che le sessioni di troubleshooting tramite Apple Diagnostics sono destinate esclusivamente agli utenti con conoscenze e competenze necessarie per riparare i propri dispositivi, ed offriranno ai clienti ed alle clienti le stesse capacità dei Centri Assistenza Autorizzati Apple ed i fornitori indipendenti, per testare i dispositivi e verificare il funzionamento e prestazioni dei componenti, oltre che identificare le parti che potrebbero necessitare di una riparazione.

Qualche mese fa, su queste pagine abbiamo a lungo parlato delle riparazioni fai da te di Apple, sebbene comunque il servizio sia cambiato in maniera importante nel corso dei mesi ed ampliato a sempre più prodotti.