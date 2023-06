Apple estende il servizio Self Service Repair: ecco i nuovi dispositivi compatibili

Con un comunicato stampa, Apple ha annunciato l’estensione del servizio Self Service Repair a partire dalla giornata di domani 21 Giugno 2023. Nella lista entrano nuovi dispositivi, ma le novità non finiscono qui.

Dalla giornata di domani 21 Giugno 2023 Self Service Repair sarà disponibile per la linea iPhone 14 ed ancora più modelli di Mac, come MacBook Air da 13 pollici con M2, ed i modelli di MacBook Pro con M2 Pro ed M2Max.

Apple ha anche affermato che intende semplificare l’utilizzo della procedura Configurazione di Sistema per le riparazioni di iPhone che riguardano il display, le batterie e le fotocamere. Configurazione di Sistema è uno strumento di software post-riparazione che verifica che le riparazioni, da effettuare con parti originali Apple, siano state completate correttamente e che funzionano bene. Il tool è disponibile gratuitamente per chi usa il servizio Self Service Repair e per i centri di assistenza che partecipano ai programmi di riparazione Apple.

“Eseguire Configurazione di sistema dopo una riparazione certifica che la riparazione è stata eseguita con parti originali Apple. Consente inoltre di aggiornare il firmware e calibrare le parti per garantire prestazioni e qualità al top. Inoltre, per le riparazioni di parti per l’autenticazione biometrica, come Touch ID o Face ID, Configurazione di sistema collega i sensori biometrici al Secure Enclave sulla scheda logica per garantire la sicurezza del dispositivo e la privacy dei clienti” afferma il comunicato.

Apple spiega anche che il servizio Self Service Repair sarà disponibile anche per la fotocamera True Depth e l’altoparlante superiore delle linee iPhone 12 e iPhone 13, oltre che per i desktop Mac con M1, negli Stati Uniti e in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito.