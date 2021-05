Apple, all'estero si parla dell'incredibile Store che aprirà presto a Roma

L'Italia sta facendo parlare di sé un po' in tutto il mondo in queste ore. Il motivo non è da ricercarsi in chissà quale novità politica, bensì nella prossima apertura di un Apple Store a Roma, in via del Corso. Infatti, la società di Cupertino ha iniziato a preparare il negozio, attirando particolarmente l'attenzione degli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac (la fonte originale è La Stampa), oggi 14 maggio 2021 è comparso il logo di Apple sulle vetrine dello store. Più precisamente, l'iconica mela morsicata in questo caso è in marmo ed è accompagnata dal motto "Creativi dentro". Un segnale ben preciso quello dell'azienda di Cupertino: l'apertura si sta avvicinando.

Per chi non lo sapesse, l'arrivo dell'Apple Store di via del Corso è noto da parecchio tempo, tanto che su queste pagine avevamo già trattato la questione a gennaio 2020. Tuttavia, la pandemia non ha consentito all'azienda di Tim Cook di rispettare le previsioni e quindi per un po' non si è più saputo nulla. Tuttavia, ora sembra essere tutto pronto e anche all'estero se ne sono accorti.

Infatti, 9to5Mac ha pubblicato l'infografica che potete vedere in calce alla notizia. Quest'ultima cerca di descrivere al meglio il nuovo store. Tra l'altro, la fonte ha messo anche a disposizione degli sfondi per l'Apple Watch. Inoltre, altre fonti, come iPadizate, hanno già fatto diventare un wallpaper il logo in marmo comparso oggi a Roma.