Apple: esteso periodo di 'tregua' per le commissioni, mentre App Store Connect va in pausa

Se seguite spesso il mondo della tecnologia, vi ricorderete sicuramente della questione delle commissioni trattenute da Apple, che qualche mese fa aveva portato la società di Cupertino a decidere di dare un periodo di "tregua" per quel che concerne gli eventi online. Quest'ultimo a quanto pare doveva scadere a dicembre 2020, ma è stato esteso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, le commissioni del 30% relative agli acquisti legati agli eventi online non verranno applicate fino al 30 giugno 2021. Può, dunque, esultare, perlomeno temporaneamente, Facebook, che aveva lanciato frecciatine ad Apple proprio per la presenza di queste commissioni. Questa scelta da parte dell'azienda di Cupertino si rivolge però principalmente a sviluppatori e business che hanno subito un contraccolpo a causa della pandemia.

Per il resto, sempre stando anche a quanto riportato da 9to5Mac (ma in un altro articolo), l'azienda di Tim Cook ha annunciato che metterà "in pausa" il servizio App Store Connect in alcune giornate vicine al Natale, più precisamente dal 23 dicembre 2020 al 27 dicembre 2020. Per chi non lo sapesse, Connect è il servizio utilizzato dagli sviluppatori per rilasciare applicazioni e aggiornamenti. Questo significa che i developer dovranno "avere le app pronte" e tenere bene a mente il periodo in cui Connect non sarà disponibile.