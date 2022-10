Apple, Evans Hankey lascia la compagnia: aveva sostituito Jony Ive nel 2019

Dopo la fine della collaborazione tra Apple e Jony Ive, che si è verificata a metà luglio in via definitiva, un altro importante tassello della struttura produttiva di Cupertino sta per lasciare l'azienda. Stiamo parlando di Evans Hankey, assunto per sostituire lo stesso Ive solo tre anni fa, nel 2019.

La conferma della notizia è stata data direttamente da Apple a Bloomberg: Hankey è stato l'Industrial Design Chief di Cupertino nell'ultimo triennio, prendendo il posto di Jony Ive dopo che questi aveva rinunciato a tale posizione per fondare la sua casa di design indipendente, con la quale ha comunque continuato a collaborare con la Mela Morsicata fino a tre mesi fa.

Per il momento, non sembra esserci alcun rimpiazzo già deciso per Hankey, che così potrebbe lasciare un pericoloso vuoto nelle strutture produttive dell'azienda, il quale potrebbe causare ritardi nei lanci dei prodotti futuri di Apple. In ogni caso, Hankey rimarrà per altri sei mesi nella posizione da cui si è dimesso, in modo da favorire una transizione il meno dolorosa possibile.

Inoltre, pare che Alan Dye, che ha sostituito Ive in campo software, rimarrà nella propria posizione: in altre parole, quello che era il ruolo di Ive rimarrà scorporato in due parti (hardware e software) e, mentre Dye continuerà ad occuparsi del software, Hankey sarà sostituito da qualcun altro nel settore hardware.

Secondo voci di corridoio, a sostituire Hankey sarà il top designer Gary Butcher, proveniente dal team software di Apple ma attualmente al lavoro come Vicepresidente per il Design di Airbnb, il quale dunque dovrebbe rientrare nel colosso di Cupertino con un ruolo di maggiore peso rispetto a quello che aveva in precedenza.