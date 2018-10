Apple: l'evento di presentazione dei nuovi iPad sarà il 30 ottobre

Ci siamo, Apple ha annunciato l'evento di presentazione della nuova linea di iPad e Mac. Sarà questo 30 Ottobre a Brooklyn, New York. Una location insolita per Apple. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad adesso.

Lo slogan dell'evento è "There's more in the making" e sembrerebbe proprio che sarà l'occasione per rivelare non solo i nuovi iPad Pro ma anche tutta una serie di nuovi aggiornamenti per le linee Mac.

I nuovi iPad, ci fanno ipotizzare i rumor usciti fino ad adesso, dovrebbero essere privi di cornice, seguendo il trend lanciato da iPhone X. Anche in questo caso dovremmo trovare lo sblocco tramite Face ID, inoltre l'ingresso lighting dovrebbe essere rimpiazzato da una porta USB-C. I nuovi iPad Pro dovrebbero essere disponibili in versione da 11 pollici e 12.9 pollici.

Altre voci di corridoio che avevamo già riportato in precedenza vorrebbero pure la rimozione del jack audio, sempre seguendo il trend visto negli ultimi smartphone di Apple, e un nuovo connettore intelligente che dovrebbe facilitare l'aggancio di tastiere e altri accessori esterni. Un video trapelato sulla rete ha provato ad immaginare un render a 360 gradi del nuovo iPad Pro, facendo tesoro di tutti i rumor e leak usciti fino ad oggi. Sarà davvero così?

Aspettative anche per la linea Mac, con il Macbook Air come candidato a vedere il proprio successore rivelato il 30 ottobre. Potrebbe essere anche l'occasione per vedere (finalmente) un update del Mac Mini, che non riceve aggiornamenti dal 2014.

L'appuntamento è per questo 30 Ottobre, Everyeye.it seguirà la presentazione in diretta aggiornandovi in tempo reale con notizie e articoli sui nuovi prodotti che saranno annunciati.