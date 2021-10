Apple, ci sarà un altro evento a sorpresa? I rumor si fanno insistenti

Sono passate diverse settimane dal grande evento di presentazione degli iPhone 13. Tuttavia, sembra proprio che Apple non abbia terminato le "frecce" al suo arco. Infatti, la società di Cupertino si appresterebbe a tenere, a sorpresa, un altro evento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, per Tim Cook e soci sarebbe già arrivato il momento di "andare oltre" alla gamma di iPhone 13 (si fa per dire, ovviamente per un po' di tempo non arriveranno altri smartphone di Apple). Scendendo maggiormente nel dettaglio, a ottobre 2021 potrebbe esserci un altro keynote dell'azienda di Cupertino.

Online le indiscrezioni in merito si stanno infatti facendo sempre più insistenti e ovviamente non mancano anche alcune voci di corridoio relative ai presunti annunci che Apple potrebbe effettuare. In questo contesto, i rumor fanno riferimento principalmente al possibile arrivo di nuovi Mac, più precisamente di MacBook Pro e Mac mini rinnovati. In ballo ci sarebbero poi gli auricolari AirPods 3, così come le date di uscita di Apple Watch Series 7 e macOS Monterey.

Insomma, effettivamente l'azienda di Tim Cook potrebbe avere "da parte" un buon numero di annunci da effettuare, che possono potenzialmente "comporre" un altro evento. Apple terrà veramente un ulteriore keynote nel mese di ottobre 2021? Staremo a vedere: per il momento si tratta solamente di indiscrezioni.