Apple fa crollare il traffico di YouPorn con il suo keynote del 12 settembre

Ci sono pochi eventi in grado di far crollare di colpo il traffico di uno dei siti più visitati in Italia e non solo: YouPorn. Tuttavia, Apple è riuscita nella "titanica impresa" con il suo keynote del 12 settembre, riuscendo a catalizzare l'attenzione di molti utenti abituali del succitato sito.

Infatti, stando a quanto riportato da ANSA, YouPorn ha avuto un calo di traffico del 12% durante l'evento di presentazione dei nuovi iPhone e dell'Apple Watch 4. In particolare, la piattaforma, che ricordiamo disporre di circa 90 milioni di utenti al giorno, ha calcolato che gli utenti che si collegano ad essa da dispositivi iOS sono calati del 7% durante il keynote.

Oltre a questo, quando è stato annunciato il nuovo Apple Watch, metà degli utenti sono tornati sulla piattaforma. Il momento in cui il traffico è crollato del 12% è stato chiaramente l'annuncio dei nuovi iPhone XS Max e iPhone XR, che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico.

D'altronde, l'hype attorno all'evento era alle stelle, con la società di Cupertino che è sempre stata in grado di attirare l'attenzione del pubblico, come abbiamo spiegato in questa news. Per tutti i dettagli relativi ai nuovi annunci del 12 settembre, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento.