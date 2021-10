Apple, una falsa diretta YouTube di Unleashed era una truffa Bitcoin

Gli eventi di Apple sono particolarmente seguiti e ormai da un po' di tempo è possibile prenderne visione anche su YouTube. In questo contesto, si stanno verificando alcuni "grattacapi" di non poco conto. Infatti, a quanto pare qualcuno ha creato una falsa diretta legata all'evento "Unleashed" del 18 ottobre 2021, rivelatasi poi una truffa crypto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, i malintenzionati hanno avviato una trasmissione, ovviamente non ufficiale, sulla nota piattaforma di proprietà di Google, cercando di far credere ai malcapitati utenti che si trattasse della live streaming ufficiale di Apple. Stando alla fonte, non sarebbero in pochi coloro che si sono collegati al canale: si fa riferimento a decine di migliaia di spettatori. Questo anche per via del fatto che, a quanto pare, i malintenzionati hanno avviato il tutto prima ancora che Apple partisse con la diretta ufficiale.

Chiaramente, l'interesse attorno all'evento "Unleashed" della società di Cupertino era parecchio, quindi capite bene che i numeri citati da 9to5Mac sono probabili, nonostante la "replica" della diretta sia ovviamente "sparita" da YouTube. In ogni caso, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, a un certo punto sono persino comparsi a schermo degli inviti a inviare Bitcoin ed Ethereum per ricevere criptovalute "in più". Ovviamente, si trattava di una truffa.

Insomma, fate molta attenzione ai canali che trasmettono dirette di questo tipo. In ogni caso, ricordiamo che l'azienda di Tim Cook è solita trasmettere i suoi eventi mediante il canale YouTube ufficiale di Apple, che dispone di oltre 15 milioni di iscritti e del "verificato". Insomma, facendo un po' di attenzione è chiaramente possibile comprendere subito se c'è "qualcosa che non va".