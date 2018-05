Apple: fatturato da 61,1 miliardi di Dollari. Venduti 52,2 milioni di iPhone nel Q1 2018

L'ultima grossa azienda a non aver ancora annunciato i propri risultati trimestrali era Apple, che nella nottata ha tenuto la conference call per rivelare un'ottima trimestrale, addirittura superiore alle aspettative degli analisti di Wall Street che avevano fotografato una situazione economica ben peggiore.

Il colosso di Cupertino ha annunciato un fatturato trimestrale di 61,1 miliardi di Dollari, generato grazie a 52,2 milioni di iPhone venduti, 9,113 milioni di iPad, 4,078 milioni di Mac e 9,190 miliardi di Dollari di servizi. La compagnia, in precedenza, aveva diffuso una stima dei ricavi tra 60 e 62 miliardi di Dollari.

Nonostante le numerose critiche, sono cresciuti sia gli utili per azione (che hanno toccato livelli record), sia le vendite. Basti pensare che nello stesso periodo dello scorso anno, Apple aveva annunciato 50,76 milioni di iPhone, 8,92 milioni di iPad e 4,199 milioni di Mac venduti a livello mondiale, generando ricavi trimestrali per 52,9 miliardi di Dollari. Cresce del 30 per cento anche l'utile per azione, che ha generato oltre 15 miliardi di Dollari di flusso di cassa.

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, si è detto entusiasta "nell'annunciare il miglior primo trimestre della nostra storia, possibile grazie ad una forte crescita dei ricavi di iPhone, servizi e dispositivi indossabili. Le vendite di iPhone X nel primo trimestre hanno superato quelle di qualsiasi altro iPhone nei tre mesi in questione. Inoltre, abbiamo incrementato i ricavi in tutti i nostri segmenti geografici, con una crescita superiore al 20 per cento nella Grande Cina e Giappone".

Apple, insomma, può sorridere.

Doveroso sottolineare anche la crescita dei segmenti servizi ed "altri prodotti", i quali hanno registrato rispettivamente crescite del 31 e 38 per cento, probabilmente grazie all'aumento delle vendite di Apple Watch e dell'utilizzo di Apple Music ed Apple Pay.

Grazie ai prezzi elevati di iPhone X, la divisione iPhone ha riportato un aumento delle entrate del 14 per cento su base annua, nonostante una crescita solo del 3 per cento su base annua.

Ancora una volta, i Mac registrano un calo delle vendite per il trimestre, questa volta del 3 per cento, nonostante entrate stabili.

Dal Giappone arrivano notizie che non possono che far sorridere Apple: il mercato è cresciuto sul 22 per cento, seguito dalla Cina (+21 per cento), le Americhe (+17 per cento), Europa (+9 per cento) e la regione del Pacifico dell'Asia (+4 per cento).

Luca Maestri, il CFO, ha sottolineato la crescita del 30 per cento degli utili per azione ed il flusso di cassa operativo superiore ai 15 miliardi di Dollari, il che "ci permetterà di investire in modo più efficiente nelle nostre operazioni negli Stati Uniti e ci consentirà di spostarci verso una struttura di capitale più ottimale".

Il consiglio d'amministrazione ha anche approvato un piano di riacquisto delle azioni da 100 miliardi di Dollari, ed un aumento del dividendo trimestrale del 16 per cento.