Apple fa felice Steve Wozniak con una particolare novità di iOS 16

Sebbene iOS 16 sia stato pubblicato da ormai più di un mese, e qualche giorno fa sia arrivato iOS 16.0.3, continuano ad emergere le novità incluse dal colosso di Cupertino nel nuovo sistema operativo. Una di queste farà felice il co-founder della Mela, Steve Wozniak.

Secondo quanto riferito da Ars Technica, con iOS 16 Apple ha introdotto il supporto nativo per il layout Dvorak della tastiera. In precedenza questa tastiera era disponibile solo tramite tastiera fisica esterna o software di terze parti, e Wozniak non ha mai nascosto la sua contrarietà.

Il programmatore infatti si è sempre detto un orgoglioso utilizzatore di tale tastiera, soprattutto sui dispositivi touch. Secondo gli esperti, il vantaggio principale di questo layout è rappresentato dal fatto che distribuisce in maniera equa il carico di lavoro per le dita durante la digitazione, con le vocali posizionate tutte sul lato sinistro e tutte le consonanti più utilizzate sulla destra, per renderle facili da raggiungere.

La tastiera Dvorak può essere impostata direttamente nelle impostazioni degli iPhone ed iPad, nel menù relativo e si aggiunge al layout QWERTY, AZERTY e QWERTZ. Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere direttamente attraverso i commenti.

Nel frattempo, Apple sta continuando a lavorare su iOS 16.1 che potrebbe approdare già entro fine mese sui dispositivi.