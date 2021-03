Apple: ferie retribuite per incoraggiare i dipendenti a vaccinarsi contro il Coronavirus

Secondo un nuovo rapporto pubblicato su Bloomberg, Apple starebbe incoraggiando i propri dipendenti a vaccinarsi contro il Coronavirus offrendo loro delle ferie retribuite per il giorno in cui vengono convocati e giorni di malattia retribuiti in caso di effetti collaterali.

Il rapporto spiega che Apple ha anche informato i dipendenti che non ha modo di accedere ai vaccini: coloro che sono interessati all'immunizzazione, infatti, dovranno rivolgersi presso gli hub vaccinali sparsi sul territorio.

Non sembra ovviamente essere previsto alcun obbligo vaccinale per coloro che lavorano negli Store, tanto meno per gli impiegati. Tim Cook lo scorso dicembre ha informato il personale Apple che la maggior parte dei dipendenti continuerà a lavorare da remoto fino a Giugno 2021, quando almeno negli Stati Uniti si dovrebbe tornare quasi alla vita normale dal momento che le vaccinazioni stanno continuando a ritmo spedito. Il CEO però non ha chiuso la porta allo smart working permanente, che è stato abbracciato da altre società come Twitter e Google. Microsoft invece ha detto no allo smart working permanente.

La scorsa settimana Cook in un'intervista con People ha spiegato che "il mio istinto dice che, per noi, è ancora molto importante essere fisicamente in contatto l'uno con l'altro perché la collaborazione non è sempre un'attività pianificata. L'innovazione non è sempre un'attività pianificata e necessita del contatto tra persone per essere portata avanti".