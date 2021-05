Apple, sotto i ferri di iFixIt anche l'iMac M1 svela i suoi segreti

Cosa si nasconde sotto la coloratissima scocca dei nuovi iMac? Presentati ufficialmente poco più di un mese fa, i nuovi All in One di Cupertino hanno colpito per il loro design unico, elegante ed estremamente compatto. Un gioiello nascosto in appena 11 millimetri di spessore.

Complice del raggiungimento di questo traguardo il processore proprietario Apple M1 Silicon, da molti definito come il chip dei miracoli. Uno straordinario concentrato di tecnologia con architettura RISC-ARM su nodo a 5 nanometri, che consente di ottenere prestazioni eccellenti nei principali scenari di utilizzo grazie alla combinazione di Core ad alte prestazioni e Core ad alta efficienza energetica pur mantenendosi a temperature sufficientemente basse da permettere agli ingegneri di Apple di sviluppare soluzioni a dissipazione passiva, come ad esempio i nuovi iPad Pro o il MacBook Air di ultima generazione.

I nuovi iMac, pur condividendo il cuore pulsante con gli altri device Apple, utilizzano un sistema di dissipazione attivo. Sono presenti infatti due ventole, posizionate ai lati opposti della scheda logica.

Complice il nuovo processore M1, ci troviamo di fronte alla più piccola scheda logica per iMac che sia mai stata prodotta. Al suo interno prendono posto il processore, due moduli di RAM LPDDR4, una memoria Flash NAND prodotta da Kyoxia e i moduli deputati al controllo dell'alimentazione, della connettività Bluetooth e della dissipazione. Sul retro trovano posto il controller Ethernet, un altro modulo per l'archiviazione, il codec audio Cirrus Logic e il controller USB-C.