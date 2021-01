Apple festeggia: un miliardo di iPhone attivi a livello mondiale

Giungono altre informazioni dalla trimestrale Apple della scorsa notte, Apple ha avuto modo anche di festeggiare un importante traguardo raggiunto da iPhone. Tim Cook, infatti, ha annunciato che a livello mondiale sono presenti più di 1 miliardo di iPhone attivi.

Si tratta di un traguardo molto importante, se si tiene conto che complessivamente in tutto il globo sono presenti 1,65 miliardi di dispositivi Apple in uso.

Era il lontano 2016 quando Apple ha annunciato di aver venduto il suo miliardesimo iPhone, mentre nel Gennaio 2019 ha dichiarato di aver raggiunto quota 900 milioni di iPhone attivi.

La compagnia americana ha sottolineato che considera un dispositivo "attivo" se è entrato in contatto con un servizio Apple negli ultimi 90 giorni.

Nel corso dell'ultimo trimestre gli iPhone, complice anche il lancio dei nuovi iPhone 12, hanno registrato un ottimo andamento sul mercato. Le vendite generate sono state pari a 65 miliardi di Dollari, un record, soprattutto se si tiene conto che è arrivato in un periodo storico non facile, con la pandemia in corso che ha praticamente bloccato i consumi ed ha costretto la stessa Apple a rinviare di un mese il lancio degli smartphone per i problemi registrati con la catena di produzione.

Cook nella call ha anche affermato che a Natale 2020 è stato registrato un numero record di chiamate FaceTime, anche in questo caso a causa delle restrizioni dei governi ed i vari lockdown.

Per il 2021, intanto, sono previste vendite record per gli iPhone 12 che potrebbero far lievitare ulteriormente il numero di iPhone attivi.