Apple finalizza l'acquisizione di Shazam: grandi strategie per il futuro

Lo scorso 11 dicembre 2017, Apple ha annunciato al mondo di aver acquisito Shazam per una cifra pari a circa 400 milioni di dollari. Ebbene, oggi il tutto è stato finalizzato dalla società di Cupertino, che ha annunciato la buona notizia attraverso il suo blog ufficiale.

Oliver Schusser, Vice Presidente di Apple Music, ha dichiarato in merito: "Apple e Shazam hanno una lunga storia insieme. Shazam è stata una delle prime app disponibili quando abbiamo lanciato l'App Store ed è diventata una della app preferite dagli appassionati di musica di tutto il mondo. Con un amore condiviso per la musica e l'innovazione, siamo entusiasti di riunire i nostri team per offrire agli utenti ancora più modi per scoprire, sperimentare e ascoltare la musica".

Ricordiamo che Shazam è un popolare servizio in grado di identificare il nome e il testo di canzoni, video musicali, programmi TV e altro ancora. E' disponibile tramite app su iPhone, iPad, Apple Watch, iMessage e Mac ed è anche stato integrato in Siri da iOS 8.

Per quanto riguarda le grandi strategie per il futuro, integrare lo streaming e metterlo al centro della scena è uno degli obiettivi di Apple e gli algoritmi e i dati raccolti negli anni da Shazam rappresentano una proprietà intellettuale di non poco conto per sfondare in ogni campo del consumo elettronico di brani musicali. Gli algoritmi che l'app utilizza per consigliare la musica sono eccellenti e potrebbero tornare utili per rendere Apple Music finalmente competitivo rispetto a Spotify, da sempre molto più efficace nell'abbinare la musica ai gusti di chi la ascolta.