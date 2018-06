Apple ha finalmente consentito agli sviluppatori di Telegram di aggiornare l'app

A quasi due mesi dall'annuncio da parte della Russia del blocco imposto ai danni di Telegram, arriva una buona notizia per la popolare applicazione di messaggistica istantanea. Sembra infatti essere rientrato l'allarme relativo ad un presunto blocco imposto da Apple agli aggiornamenti dell'applicazione.

L'amministratore delegato e fondatore della società, Pavel Durov, attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter ha formalmente ringraziato Apple ed il suo amministratore delegato, Tim Cook, per avergli permesso di "rilasciare l'ultima versione di Telegram a milioni di utenti, nonostante le recenti battute d'arresto".

Battute d'arresto cominciate ad Aprile, quando la Russia ha bloccato formalmente l'applicazione nella nazione a causa del rifiuto dei gestori di consegnare nelle mani del governo, per ragioni legate alla sicurezza nazionale ma che hanno fatto a lungo discutere.

In un messaggio diffuso qualche giorno fa, Durov ha anche precisato la posizione di Apple, che "ha impedito a Telegram di aggiornare le app per iOS a livello globale da quando le autorità russe hanno ordinato ad Apple di rimuovere l'app dall'App Store. La Russia rappresenta solo il 7 per cento delle base di utenti di Telegram, Apple stava limitando il rilascio degli aggiornamenti per tutti gli utenti Telegram da metà aprile".

Fortunatamente, il messaggio ha avuto i frutti sperati e Telegram è riuscita a rilasciare l'atteso aggiornamento.