Apple Fitness+ arriva in Italia: annunciata la data di lancio ufficiale

Il servizio Apple Fitness+ si appresta ad approdare in Italia. Dopo l'annuncio dello scorso mese, infatti, il colosso di Cupertino ha comunicato la data in cui gli utenti saranno in grado di sottoscrivere l'abbonamento da 9,99 Euro al mese per il servizio che permette di allenarsi tramite Apple Watch e l'app Salute.

Nella fattispecie, dal 3 Novembre 2021 Apple Fitness+ sarà a disposizione di tutti gli utenti italiani che desiderano tornare in forma con i prodotti della Mela.

Insieme all'Italia, l'abbonamento arriverà anche in altre quattordici nazioni: Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.

Apple Fitness+ proporrà sottotitoli in italiano, portoghese brasiliano, inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo: in questo modo, spiega Apple, sempre più persone avranno modo di seguire le indicazioni dei personal trainer.

Tra le novità che andranno a comporre la nuova versione di Apple Fitness+ troviamo gli esercizi di gruppo, i pilates e delle sessioni guidate di meditazione. Apple ha anche aggiunto l'allenamento per la stagione sciistica: a guidare gli utenti ci sarà il campione Ted Ligety e la trainer di Apple Fitness+, Anja Garcia. I due, guideranno gli utenti nello sviluppo di forza fisica, equilibrio e resistenza per affrontare gli sport invernali.

Apple Fitness+ non sarà incluso negli abbonamenti Apple One individuale e famiglia da 14,95 Euro al mese, ma solo in Apple One Premier che offre 2 terabyte di spazio di archiviazione, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ ed iCloud a 28,95 Euro al mese.