Apple Fitness+ disponibile in Italia: dispositivi compatibili ed un mese gratis

Come ampiamente annunciato nel corso del keynote autunnale, Apple Fitness+ è arrivato in Italia ieri. Il colosso di Cupertino da qualche minuto ha inviato le classiche mail agli utenti con tutte le informazioni del caso.

Innanzitutto, Apple Fitness+ è compatibile con gli iPhone 6s e successivi con a bordo l'ultima versione di iOS, ed Apple Watch Series 3 o successivi con watchOS 8.

Il servizio è accessibile direttamente dall'applicazione "Fitness" dell'iPhone, dov'è stato aggiunto il tab "Fitness+" in basso: cliccandoci sopra si accederà alla lista delle discipline e lezioni disponibili ma soprattutto si potrà attivare un mese di prova gratuito che permetterà di scoprire gli allenamenti ed i trainer che hanno preso parte al progetto.

Apple evidenzia come al suo interno siano presenti undici tipi di allenamento tra cui HIIT, Pilates, Rafforzamento, Yoga e Camminata: gli utenti avranno la possibilità di controllare direttamente sullo schermo tutte le metriche collegate alle performance, come la frequenza cardiaca. Ogni settimana inoltre è prevista l'aggiunta di nuovi allenamenti con durata da 4 a 45 minuti.

Per gli utenti sono a disposizione due abbonamenti: mensile da 9,99 Euro (con primo mese gratis per coloro che posseggono un Apple Watch) ed annuale da 79,99 Euro. Nella sottoscrizione familiare di Apple One da 19,95 Euro al mese non è incluso: bisogna effettuare l'abbonamento al piano Premium da 28,95 Euro al mese.