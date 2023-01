Apple Fitness+ si espande: arriva il kickboxing, la meditazione per dormire e Beyoncé

A poco più di un anno dall’arrivo di Apple Fitness+ in Italia, Apple ha annunciato l'arrivo di alcune nuove discipline sportive sul proprio servizio d'allenamento a casa.

Nella fattispecie, nelle prossime settimane gli abbonati ad Apple Fitness+ potranno accedere a lezioni di kickboxing, un nuovo tipo di allenamento cardio per tutto il corpo ed alcune meditazioni per conciliare il sonno. In arrivo però anche la quinta stagione di Time to Walk ed un nuovo Artist Spotlight, questa volta in compagnia di Beyoncé.

In Fitness+ sarà possibile accedere anche a due nuove raccolte di allenamenti, tra cui “sei settimane per rilanciare la tua forma fisica” e “fai salire il tuo allenamento di base”, che probabilmente si rivolgerà a coloro che hanno appena iniziato ad allenarsi con il servizio. Apple sottolinea che per gli utenti saranno disponibili anche tre nuovi allenatori che entreranno a far parte del team Fitness+.

Per quanto riguarda Artist Spotlight, è particolarmente interessante in quanto vedrà l’aggiunta di nuovi allenamenti con Beyoncè, che terrà compagnia gli atleti in erba con le canzoni del suo ultimo album “RENAISSANCE”.

La quinta stagione di Time To Walk invece vedrà la partecipazione dell'attrice Jamie Lee Curtis, Amber Ruffin, il pattinatore campione olimpico Nathan Chen e l’attrice tedesca Nina Hoss.