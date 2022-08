Apple, fornitori cinesi nei guai: Pechino ha bloccato le spedizioni di chip e componenti?

Brutte notizie per Apple: mentre già si parla di un possibile rinvio di iPhone 14 Max a causa di problemi con le catene produttive dello smartphone, pare che uno dei fornitori storici di Apple sia finito nei guai con il Governo cinese per una "semplice" stretta di mano.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di spiegare la situazione: negli scorsi giorni si è tenuto il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan: un'importantissima occasione per rinsaldare i legami degli Stati Uniti d'America con Taipei, ma anche un punto di svolta per il settore informatico su scala globale. Non a caso, durante il suo viaggio, Pelosi ha incontrato il Presidente di TSMC (il più grande chipmaker al mondo, che ha sede proprio a Taiwan) e i rappresentanti di molte altre aziende tech nazionali.

Tra queste vi è anche Pegatron, fornitore storico di Apple legato alla produzione di quasi tutti i device della Mela Morsicata. Pegatron ha delle sedi a Taiwan, ma il grosso della sua produzione è dislocato in Cina: proprio Pechino, che non riconosce l'indipendenza taiwanese, ha duramente criticato il viaggio di Pelosi a Taipei.

Per questo motivo, il portale taiwanese DigiTimes ha riportato che la Cina avrebbe impedito le spedizioni di prodotti Pegatron al di fuori del territorio cinese, come una sorta di "vendetta" per i rapporti instaurati tra il Vice Presidente dell'Azienda Jason Cheng e la Speaker della Camera dei Rappresentanti di Washington. Cheng e Pelosi, infatti, avrebbero avuto un colloquio durante un pranzo formale a Taipei, organizzato dalla Presidente taiwanese Tsai Ing-wen e a cui hanno partecipato anche i vertici di TSMC, come il suo fondatore Morris Chang e il suo Presidente Mark Liu.

Fortunatamente, la stessa Pegatron ha smentito le indiscrezioni riportate da DigiTimes, spiegando che le autorità cinesi non avrebbero bloccato alcuna spedizione e che le consegne dei chip e delle componenti necessarie ai nuovi prodotti di Apple (iPhone 14 in primis) stanno procedendo regolarmente.