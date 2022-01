Apple senza freni: iPhone raggiunge quota di mercato più alta di sempre

Gli ultimi mesi del 2021 per Apple sono stati semplicemente spettacolari. A confermarlo è la lunga lista di record raggiunti sul mercato: qualche giorno fa lo stesso Tim Cook ha annunciato che a livello mondiale ci sono più di 1,8 miliardi di dispositivi Apple attivi. Oggi, invece, gli analisti parlano di un successo assoluto degli iPhone 13.

La consueta indagine condotta da Counterpoint Research parla chiaro, come potete vedere anche dal grafico in calce alla notizia: in Europa da settembre, ovvero dal mese di lancio di iPhone 13, la Mela ha visto un aumento del market share sorprendente, tale da superare anche Samsung. Osservando l’intera annata notiamo una crescita del 25%, notevolmente superiore all’aumento delle spedizioni medio generale dell’8% per tutti i brand. Con una quota di mercato del 32% nell’ultimo trimestre del 2021, dunque, Apple ha raggiunto il suo massimo storico.

Secondo gli esperti di Counterpoint, però, il vero dettaglio da sottolineare del 2021 è stato l’aumento generale delle spedizioni, segnale della ripresa rispetto al periodo clou del COVID-19 che ha visto una crisi globale nella produzione e vendita di dispositivi elettronici. Da notare in quanto spettatori del mercato, invece, è il notevole calo di Xiaomi che, nel corso dell’estate 2021, aveva superato a sorpresa sia Apple che Samsung. Nonostante ciò, la società cinese registra una crescita del 50% nelle spedizioni e un aumento della quota di mercato dal 14% al 20% rispetto al 2020.

Rimanendo però nell’universo della Mela, gli occhi sono puntati a un autunno 2022 potenzialmente ricco di nuovi annunci.