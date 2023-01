Apple e la fuga dalla Cina: metà degli iPhone prodotti in India entro il 2027?

Dopo aver trattato l'annuncio dei nuovi MacBook Pro e Mac Mini, torniamo ad approfondire questioni relative ad Apple. Questa volta, però, non c'è nulla di ufficiale, in quanto si fa riferimento a indiscrezioni riguardanti la possibilità che in pochi anni si sposti metà della produzione di iPhone in India.

Infatti, come riportato da PhoneArena e South China Morning Post, la situazione attuale del mercato vedrebbe Tim Cook e soci potenzialmente intenzionati a discostarsi per certi versi dalla Cina per quel che riguarda la produzione. A fare riferimento al possibile scenario che potrebbe verificarsi in futuro è però l'analista Luke Lin della divisione di Taiwan di DigiTimes, che afferma che quanto indicato in precedenza potrebbe avverarsi entro il 2027.

Insomma, nell'arco di relativamente pochi anni l'assemblaggio degli iPhone potrebbe avvenire al 50% in India. D'altronde, Lin non è l'unico a prevedere una maggiore percentuale di dispositivi Apple prodotti in questo Paese, dato che JP Morgan ha calcolato che il 25% degli iPhone a livello globale potrebbe risultare prodotto in India già entro il 2025.

La Cina rimane comunque un mercato importante per Apple, come dimostrato di recente anche dal messaggio di Tim Cook per il Capodanno cinese, ma gli analisti sembrano convinti del fatto che la società di Cupertino proseguirà in modo importante nello spostare la produzione dal Paese in futuro.