Apple, la funzione Guardati Intorno è attiva in tutta Italia

Da qualche ora è disponibile in Italia la nuova versione delle Mappe Apple, che ha introdotto numerose novità dal punto di vista dell'esperienza utente e delle funzionalità aggiuntive. Fra tutte, sbarca finalmente in Italia la funzione Guardati Intorno.

Sebbene fosse già attiva a macchia di leopardo, la funzione Guardati Intorno si è espansa a tutto lo stivale, a San Marino, Andorra e a Città del Vaticano.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzionalità avanzata il cui nome originale è Look Around, che mira a fornire un'esperienza a 360 gradi proiettando l'utente all'interno del contesto mediante foto del territorio assemblate a puntino per dare l'idea di una scorrevolezza unica. In buona sostanza, si tratta della filosofia Apple applicata a un servizio poi non troppo distante da quanto fornito da Street View, sebbene la fluidità dell'offerta di Mappe Apple sia decisamente superiore.

Non mancano i punti ancora da risolvere, naturalmente. Come riportato da alcuni utenti su Twitter infatti, la funzione Look Around sembrerebbe decisamente più fluida, rapida e responsiva nella riproduzione del territorio statunitense rispetto a quanto espresso in Italia e Regno Unito, ma sicuramente è un qualcosa che il tempo andrà a rimettere al suo posto.

Una corposa novità che farà felici i già possessori di dispositivi Apple, in attesa del California Streaming del 14 settembre.