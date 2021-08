Apple, in futuro le AirPods Pro potrebbero monitorare la frequenza respiratoria

Apple già da qualche anno sta puntando massicciamente sulla salute, con il suo Apple Watch. Il colosso di Cupertino però a quanto pare vuole rinnovare il proprio impegno con le AirPods Pro. In quest'ottica si aggiunge uno studio condotto dal colosso di Cupertino insieme alla Cornell University.

La ricerca mette in evidenzia un nuovo approccio per stimare la frequenza respiratoria, utilizzando l'audio del respiro ottenuto tramite i microfoni di AirPods ed AirPods Pro. Il documento è stato pubblicato di recente e scovato da MyHealthyApple.

Apple ed i ricercatori spiegano che la metrica è essenziale per valutare la salute e la forma fisica di un utente e può variare in base a vari fattori tra cui esercizio fisico e malattie acute croniche.

Per lo studio è stata utilizzata una tecnologia basata su alcuni modelli per stimare la frequenza respiratoria di una persona utilizzando dei brevi segmenti audio ottenuti dopo uno sforzo fisico, in persone adulte sane. I dati sono stati raccolti da 21 individui utilizzando delle cuffie con microfono abilitato prima, durante e dopo un intenso esercizio fisico. Nella ricerca si legge che tali audio possono essere dei segnali per "stimare passivamente" le frequenzerespiratorie.

Questa pubblicazione arriva mentre si parla sempre più incessantemente della possibilità che Apple includa delle nuove funzionalità per il monitoraggio della salute nelle AirPods Pro di seconda generazione.