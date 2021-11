Apple, il futuro di Apple TV è lo sport in streaming: novità in arrivo a breve?

Si chiama "SportsKit" ed è una nuova API privata, che non sarà a disposizione per gli sviluppatori di terze parti, scovata da 9to5mac. La notizia è molto interessante in quanto, di fatto, conferma le intenzioni di Apple di puntare sullo streaming sportivo, un mercato su cui si stanno sempre più muovendo le società tech.

La scoperta è stata effettuata nella beta di iOS 15.2 che è ancora in corso: 9to5mac ha setacciato i file di sistema interni per scoprire la API, che dovrebbe integrarsi con l'app Apple TV, ma anche con Siri ed i widget presenti nella schermata Home.

Se la parte relativa ad Apple TV e Siri lascia intendere che gli utenti saranno in grado di avviare e controllare la riproduzione dei contenuti sportivi con la voce, le righe di codice collegate alla Home gestiranno gli aggiornamenti dei widget, che permetteranno di controllare i risultati sportivi in tempo reale senza dover aprire alcuna app.

Non è chiaro su cosa stia lavorando Apple e su quali competizioni sportive intenda puntare: di recente alcuni rumor hanno parlato di colloqui approfonditi con la NFL per il Sunday Ticket, ma non si sa se sia stato raggiunto un accordo o meno.

In Italia a fare da apripista da questo fronte è stata Amazon Prime Video con la Champions League, mentre qualche anno fa si era parlato di un possibile investimento miliardario da parte di Facebook.