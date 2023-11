Apple, il futuro è... OLED! I nuovi display su tutti gli iPad e i Mac entro il 2027

La transizione all'OLED dei prodotti Apple inizierà nel 2024, con l'arrivo dei nuovi display sugli iPad Pro e - forse - sui modelli più costosi di iPad Air. In effetti, il futuro di Apple sembra stare proprio nei display OLED: l'azienda, infatti, li porterà su ben nove device entro il 2027!

A riportare la notizia è il portale taiwanese ETNews, che ha spiegato che Apple porterà gli schermi OLED su nove dispositivi della sua lineup tra il 2024 e il 2027. I primi, come tutti ormai si aspettano, saranno gli iPad Pro, che riceveranno dei display OLED già nel corso del prossimo anno. Pannelli di questo tipo verranno poi implementati su iPad Mini ed iPad Air nel 2026: gli schermi di iPad Air resteranno fissi a 10,9", mentre quelli di iPad Mini saliranno da 8,3" a 8,9".

Nel 2027, invece, Apple lancerà l'iPad Air da 12,9": secondo la testata di Taipei, l'iPad Air da 12,9" avrà uno schermo OLED fin dalla sua prima iterazione. A quanto pare, infatti, la versione LCD del medesimo device, in arrivo nel 2024, sarebbe stata cancellata. Infine, ET News non fa menzione degli iPad "base", che dunque dovrebbero continuare ad utilizzare gli schermi con tecnologia LCD.

Sempre nel 2027, poi, Apple migliorerà l'OLED degli iPad Pro, transitando alla tecnologia Color-Filter on Encapsulation (CoE), che ridurrà il consumo energetico del 20% circa e che dovrebbe permettere all'azienda di inserire una fotocamera frontale under display sui suoi tablet di fascia alta. Il pannello degli iPad Pro sarà LTPO, mentre gli iPad Mini ed Air si limiteranno a dei pannelli LTPS con refresh rate fino a 120 Hz.

Per quanto riguarda i Macbook, invece, gli schermi OLED arriveranno nel 2025, inizialmente solo sui Macbook Pro da 16" (probabilmente quelli con SoC M4 Pro e M4 Max). L'anno dopo, la medesima tecnologia transiterà sui Macbook Pro da 14". Sempre nel 2026, invece, si verificherà la transizione dai pannelli LCD ai pannelli OLED anche dei Macbook Air da 13" e da 15".