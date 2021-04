Apple, il futuro di iPhone è senza notch e con il Face ID integrato nello schermo

Nella lunga nota di ricerca di Ming-Chi Kuo, in cui ha discusso del nuovo iPhone 13, l'affidabile analista di mercato ha fatto il punto anche sui piani a lungo termine che ha in serbo il colosso di Cupertino per i propri iPhone.

E' evidente che Apple abbia intenzione di includere il sistema di riconoscimento facciale Face ID direttamente nello schermo, ma ciò dovrebbe avvenire solo nel 2023, con iPhone 15 (se si chiamerà così). Chiaramente, la rimozione del FaceID per come lo conosciamo ora, porterà anche all'eliminazione del notch.

Kuo afferma anche che il Face ID integrato sotto il display debutterà insieme ad un nuovo teleobiettivo periscopico, sempre nel 2023. Nel 2022 invece con iPhone 14 Apple dovrebbe adottare un design punch-hole, con lo schermo forato in cui sarà integrata la fotocamera frontale.

In precedenza lo stesso analista aveva riportato l'indiscrezione secondo cui almeno un modello di iPhone di fascia alta nel 2023 potrebbe presentare uno scanner per le impronte digitali a display, ma non è tornato sulla questione e nella nota odierna non parla dell'eventualità che Apple offra sia il Touch ID che il Face ID sotto lo schermo.

Per gli iPhone 13 in arrivo in autunno, invece, Apple starebbe pianificando un restringimento del notch.