Apple, il futuro sono i MacBook OLED ma il lancio è ancora lontano

Sono passate poche settimane dalla presentazione dei nuovi MacBook Pro, ma a quanto pare a Cupertino si sta già lavorando sui progetti futuri. Secondo un nuovo rapporto di The Elec, Apple sarebbe in trattative con Samsung per lo sviluppo degli schermi OLED dei futuri modelli di MacBook.

Samsung sta già accumulando esperienza nel settore, avendo lanciato pannelli OLED per laptop con refresh rate fino a 90Hz. Tuttavia, è chiaro che quelli per i MacBook dovranno spingersi ben oltre dal momento che i pannelli mini-LED di MacBook Pro del 2021 di Apple supportano un refresh rate fino a 120Hz: appare quindi praticamente certo che Apple voglia una frequenza di aggiornamento di questo tipo per i display OLED.

Tim Cook e soci punterebbero ad un lancio entro il 2025, ma non è da escludere che i piani possano subire ritardi. La realizzazione di un prodotto del genere infatti potrebbe richiedere ancora più tempo, soprattutto se si tiene conto che ancora non tutti gli iPad sfoggiano schermi OLED. Lo scorso Aprile, Apple ha presentato il nuovo iPad Pro con schermo Mini-LED, che rappresenta l'opzione di fascia alta.

Un rapporto emerso in precedenza parlava di alcune incomprensioni tra Apple e Samsung durante le trattative riguardanti lo sviluppo dei pannelli OLED per iPad Air: la Mela avrebbe preferito una struttura a doppio stack mentre Samsung ne ha proposto uno a singolo stack. Le ultime indiscrezioni riferiscono che il primo iPad Pro con schermo OLED potrebbe arrivare nel 2023 o 2024, e tutto lascia intuire che bisognerà attendere ancora qualche anno prima di vedere la stessa tecnologia sui MacBook.