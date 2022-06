Apple si dà al gaming: Game Center rinnovato in arrivo con iOS 16 e macOS Ventura

Una delle novità più interessanti della WWDC 2022 è stato sicuramente lo scaler MetalFX per chip Apple Silicon annunciato dalla casa di Cupertino, che finalmente potrebbe rendere il gaming su Mac una realtà tangibile. Tuttavia, un'altra interessante novità lato gaming è passata più in sordina: stiamo parlando del redesign completo di Game Center.

Nello specifico, Game Center su iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura verrà ripensato per il multiplayer tramite SharePlay, che dovrebbe rendere molto più semplici le sessioni in multigiocatore. SharePlay è stato introdotto lo scorso anno con macOS Monterey e iOS 15, ed è stato pensato per integrare attività come la visione di film e serie TV o l'utilizzo di alcune app direttamente nelle chiamate FaceTime.

Con l'aggiornamento alla nuova versione dei sistemi operativi, dunque, SharePlay verrà integrato in Game Center, poiché quest'ultimo potrà richiamare SharePlay ed effettuare chiamate FaceTime sincronizzate alle sessioni di gaming su iPhone, iPad e Mac.

In altre parole, gli utenti Apple potranno giocare ai videogiochi compatibili in chiamata su FaceTime durante le sessioni multiplayer, in modo da coordinarsi, scambiarsi consigli o semplicemente fare quattro chiacchiere con i compagni di team durante una sessione di gaming. Il tutto, ovviamente, senza utilizzare altre app per le videochiamate.

In parallelo, Apple sta implementando i contatti in Game Center: dopo aver aggiunto la rimozione dei contatti duplicati da iOS 16, infatti, l'azienda di Cupertino permetterà di sincronizzare i contatti che utilizzano Game Center per verificare direttamente dalla loro scheda quali sono i giochi più utilizzati da parenti e amici, nonché quali achievement questi abbiano ottenuto.

Sfortunatamente, pare che le nuove feature di Game Center non arriveranno su iOS 16 al lancio, ma saranno implementate solo con una revisione successiva del sistema operativo. Allo stesso modo, anche su iPadOS 16 e MacOS Ventura le funzioni arriveranno con qualche mese di ritardo.