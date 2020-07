Apple Glass si avvicinano al lancio: al via la produzione delle lenti polarizzate

A quanto pare, il lancio degli Apple Glass sarebbe davvero vicino. Secondo quanto riferito da The Information, infatti, Apple e Foxconn avrebbe raggiunto un punto di svolta nello sviluppo degli occhiali per la realtà aumentata, che dovrebbero arrivare nei negozi entro i prossimi due anni.

Il rapporto sostiene che Apple avrebbe già dato il via alla produzione delle lenti polarizzate, ma si tratterebbe solo di alcuni prototipi in quanto il via all'assemblaggio di massa dovrebbe arrivare solo tra uno-due anni.

Secondo quanto riferito, le lenti in questione sarebbero polarizzate e semitrasparenti, nonostante gli strati multipli che le compongono. Di conseguenza, si dovrebbe trattare di lenti estremamente sottili, leggermente più grandi di quelle presenti sugli occhiali "tradizionali". In questo modo Apple punterebbe a vendere gli occhiali come accessori di moda, ma avrebbe scelto questa opzione anche per aumentare la visuale su cui mostrare le informazioni.

Alcuni rumor emersi in precedenza hanno svelato che Apple sarebbe al lavoro su diversi progetti sulla realtà virtuale: si parla, oltre di questo progetto noto con il nome in codice N301 di un paio di occhiali più eleganti battezzati N421 che però dovrebbero arrivare sul mercato solo nel 2023, due anni dopo il primo. Qualche settimana fa era anche emersa una Steve Jobs Heritage Edition di Apple Glass, ma è improbabile che veda la luce.