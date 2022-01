Apple Glass: brevetto svela lenti che si regolano da sole come occhiali da vista!

Sembra sempre più evidente come Apple stia puntando molto sui suoi occhiali smart Apple Glass. Il brevetto anti-nausea pubblicato a fine ottobre 2021 già scosse in un certo modo l’utenza e la critica. Ora, però, l’attenzione si sposta sul brevetto di lenti che si adattano come occhiali da vista per ogni singolo utente.

I documenti individuati da AppleInsider parlano di una tecnologia detta “Sistemi di lenti aggiustabili” raffigurata anche dal disegno presente in calce alla notizia. Il brevetto descrive, per l’esattezza, un sistema intelligente di lenti che possono essere manipolate per agire come un normale paio di occhiali. La differenza chiave è che il sistema regola automaticamente la posizione delle lenti cosicché chiunque possa utilizzare, con o senza necessità di occhiali specifici, gli Apple Glass.

Il tutto avviene grazie a una pila di lenti a cristalli liquidi, dove il liquido interno cambia le proprietà ottiche quando una corrente lo attraversa. Ciò consentirebbe l’utilizzo da parte di coloro che soffrono di miopia, presbiopia e altri problemi di vista ancora. In poche parole, se gli Apple Glass dovessero implementare una tecnologia simile, diventerebbero degli occhiali estremamente comodi e accessibili non solo lato feature smart, bensì anche per la correzione della vista.

Come ogni altro brevetto, però, resta un progetto destinato a rimanere su carta fino all’uscita effettiva del dispositivo interessato. Non è detto che il produttore di Cupertino opti a tutti gli effetti per l’adozione di questo espediente tecnico sugli Apple Glass; perciò, non ci resta che aspettare.

Attenti poi alle società rivali: Google sta lavorando su nuovi occhiali AR per il metaverso, e potrebbe anch’essa fare faville!