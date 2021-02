Apple Glass, un nuovo brevetto per misurare la nostra soglia di attenzione

Che i nuovi Apple Glass saranno un concentrato di nuove tecnologie, lo sapevamo già. Dopo aver depositato un brevetto per regolare la luminosità di ciò che osserviamo, l'azienda avrebbe avviato lo stesso iter per un sistema in grado di valutare la nostra soglia di attenzione nei confronti dei contenuti riprodotti a schermo.

Il brevetto presentato all'USPTO da Apple descrive lo scopo di questa nuova tecnologia, atta a "identificare lo stato dell'utente in base alle sue risposte fisiologiche alle variazioni di luminanza, in cui una parte o tutto il contenuto diviene rapidamente più scuro o più chiaro".

Ad esempio, se un utente è attivo e attento e la luminosità aumenta, la risposta pupillare potrebbe essere più lenta e graduale rispetto a quella di un occhio stanco.

Ciò che si evince è che il nuovo headset di Apple avrebbe la possibilità di esaminare i nostri occhi e i loro riflessi, per raccogliere questo genere di variazioni ma anche per determinare quando è il caso di suggerire una pausa, oppure per regolare solidalmente la luminosità per raggiungere un maggiore stato di comfort nella fruizione dei contenuti riprodotti dal dispositivo.

Determinando la reazione dell'utente, gli Apple Glass potranno offrire, in complicità con gli sviluppatori, delle esperienze su misura: "In alcune implementazioni, la risposta pupillare viene confrontata con le risposte precedenti dell'utente per determinarne lo stato corrente. In alcune implementazioni, la risposta pupillare viene valutata sulla base delle risposte pupillari di più utenti a vari tipi di contenuto, ad esempio confrontando la risposta pupillare dell'utente corrente con una risposta utente tipica o media a un evento di cambiamento di luminanza simile. In alcune implementazioni, lo stato viene determinato utilizzando tecniche di classificazione basate sull'apprendimento automatico o statistiche".

Per quanto riguarda il lancio sul mercato, si ritiene che potremo avere un primo assaggio delle nuove tecnologie di Cupertino con un headset VR già nel 2022, seguito da veri e propri occhiali per la realtà aumentata solo nel 2023.