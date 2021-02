Apple Glass, gli occhiali smart capiranno da dove arrivano i rumori

Quando si parla di Apple, è difficile non associarla in uno stretto binomio con innovazione. Dopo aver appreso dell'intenzione di inserire negli Apple Glass un sensore per la soglia di attenzione, sembra che l'azienda sia al lavoro su altre interessanti feature.

Come riporta la nostra fonte, smebra che Apple inserirà all'interno dei suoi occhiali smart una serie di sensori collegati a dei microfoni in grado di percepire non solo i rumori e le fonti sonore, ma anche di discriminarne la direzionalità. Purtroppo dalle informazioni trapelate in rete non è ancora chiaro quale possa essere l'applicazione reale di tale tecnologia ma potrebbe ad esempio essere utilizzata in combinazione con il tracking degli oggetti con Apple Tag.

Un altro brevetto depositato da Apple descrive invece un sistema autopulente per le lenti degli Apple Glass. Sfruttando una vibrazione meccanica, gli occhiali smart del colosso di Cupertino saranno in grado di eliminare polvere e impurità dalla superficie delle lenti, principale colpevole della riduzione dell'immersività, quando si parla di realtà aumentata e VR.

Sembra quindi che con il suo nuovo gioiellino Apple voglia davvero puntare a un'esperienza di utilizzo a livelli elevatissimi, ma gli occhi dell'azienda non sembrano puntare solo al futuro. Secondo quanto abbiamo appreso nelle scorse ore infatti, sembra che nell'aria ci sia un gradito ritorno al passato sui prossimi iMac con chip M1.