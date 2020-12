Con Apple Glass potremo regolare la luminosità del mondo reale!

Nuove indiscrezioni giungono dall'USPTO (US Patent and Trademark Office), dove Apple ha da poco depositato una nuova domanda di brevetto per un Sistema di visualizzazione con regolazioni ottiche localizzate che verrà presumibilmente integrato nei sempre più vicini Apple Glass.

L'idea alla base di questo nuovo brevetto è quella di un sistema di regolazione della luminosità ambientale che permetta quindi di rendere la realtà visualizzata attraverso le lenti più chiara o più scura a seconda delle necessità o dell'applicazione.

Come esempio viene riportato quello di una proiezione generata dal computer in sovrapposizione alla realtà sottostante, in tal caso il nuovo sistema permetterebbe di migliorare il contrasto e consentire un miglior popup dell'oggetto rispetto allo sfondo, abbassando la luminosità ambientale e quindi degli oggetti sottostanti. Allo stesso modo la nuova tecnologia integrata negli Apple Glass potrà essere sfruttata per rendere ciò che si sta visualizzando più in linea con la luce del mondo reale.

Insomma, quello che per Google fu un fallimento a 360 gradi con i suoi Glass sembra invece essere un progetto più vivo e concreto che mai nelle stanze di Cupertino. Qualcuno di voi ricorderà con un filo di nostalgia il video promozionale dei primi Google Glass e speriamo vivamente che i nuovi Apple Glass non subiscano lo stesso destino, perché non vediamo l'ora di indossarli!