Apple e Google insieme per fermare lo stalking tramite AirTag e tracker Bluetooth

I problemi legati allo stalking tramite AirTag ed in generale attraverso i tracker Bluetooth rappresentano una questione ancora irrisolta per le compagnie tech. Apple e Google hanno deciso di prenderla di petto e per tale ragione hanno annunciato una proposta congiunta per combattere l’uso improprio di tali dispositivi.

In un comunicato stampa pubblicato, le due aziende osservano che si tratta della prima specifica del suo genere ed anche Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security e Pebblebee hanno espresso il loro supporto per la bozza di proposta che “offre delle best pratice ed istruzioni per i produttori, qualora dovessero scegliere di incorporare le funzionalità nei loro prodotti”.

“La nuova specifica di settore si basa sulle protezioni di AirTag ed in collaborazione con Google rappresenta un passo in avanti fondamentale per combattere il tracciamento indesiderato su iOS ed Android” osserva il vice presidente di Apple Ron Huang.

Apple e Google hanno intenzione di implementare, entro la fine del 2023, un avviso standard supportato dalle prossime versioni di iOS ed Android che permetterà agli utenti di riconoscere il tracciamento indesiderato attraverso tali prodotti.

La nuova specifica però definisce anche una serie di raccomandazioni e requisiti per i modi in cui i produttori dovrebbero progettare i propri dispositivi per definire come devono comportarsi quando sono in prossimità del proprietario e quando non lo sono. Il requisito fondamentale è che i tracker abbiano la capacità di capire quando sono stati separati dal dispositivo con cui è stato effettuato l’abbinamento in modo tale che possano riprodurre un suono che permetta di identificarli. Previsto anche un meccanismo per consentire ai non proprietari di trovarli e disattivarli.

Nella proposta si parla anche di un registro di accoppiamento che dovrebbe memorizzare le informazioni sul proprietario di un accessorio specifico nel momento in cui viene associato. Le informazioni dovrebbero includere l’indirizzo email ed il numero di telefono, mentre i dati offuscati dovrebbero essere disponibili per il fornitore della piattaforma (come Apple nel caso di iOS e Google in Android).

“I tracker Bluetooth hanno creato enormi vantaggi pergli utenti, ma hanno portato anche problemi di tracciamento indesiderato. Per questo, abbiamo preso l’impegno a proteggere gli utenti e continueremo a sviluppare delle nuove misure di salvaguardia per stoppare l’uso improprio di tali dispositivi” ha spiegato Dave Burke, Vice President of Engineering Android di Google.