Apple insieme a Google e Microsoft per il 'Data Transfer Project'

Apple sta collaborando con Facebook, Google, Microsoft e Twitter su un progetto per la creazione di un’interfaccia che renda più semplice il trasferimento dei dati, sia in upload che in download, dai servizi online.

La società di Cupertino ha aderito ufficialmente al “Data Transfer Project” (DTP), iniziativa che ha preso vita nel Luglio del 2018.

Il DTP sta lavorando alla creazione di un “framework comune di codici opensource” in grado di connettere i servizi online e consentire agli utenti di trasferire i propri dati senza soluzione di continuità tra le varie piattaforme.

La nuova interfaccia utilizza API e metodi di autorizzazione già esistenti sulle varie piattaforme per accedere ai dati per poi trasferirli in un formato unico e compatibile con tutti i servizi. Essendo un progetto opensource, finora sono stati inserite più di 42 mila righe di codice e sono state modificati più di 1.500 file.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo ed è possibile seguirne l’evoluzione tramite GitHub. I più esperti possono anche testarlo con Docker e Code. Sul sito del Data Transfer Project sono disponibili tutte le istruzioni per partecipare allo sviluppo.

