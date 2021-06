Apple e Google nel mirino dell'Antitrust giapponese: 'iOS e Android sono un monopolio'

Altre grane per Apple e Google: a un mese e mezzo dall’ultima indagine avviata dall’Antitrust europeo nei confronti della Mela, ora è il governo giapponese a sottoporre i colossi di Cupertino e Mountain View a una nuova analisi da parte del regolatore antitrust nazionale e un gruppo di tecnici per sospetto monopolio dei loro sistemi operativi.

A riportare questa notizia è il quotidiano Nikkei, ripreso poi dal Japan Times e dai media occidentali: secondo le fonti anonime, tutelate ovviamente dal Nikkei, a essere puntate dal mirino del Sol Levante sono proprio iOS e Android in quanto rappresentano oltre il 90% del mercato degli smartphone giapponese e ciò richiederebbe una nuova verifica delle modalità con cui le due aziende americane e i produttori di dispositivi mobili hanno stretto i rispettivi accordi commerciali.

Nello specifico, citando direttamente il giornale giapponese, “il panel (gruppo di esperti, ndr) valuterà i rapporti commerciali in Giappone e se questi sono stati condotti in modo equo rispetto ai casi verificatisi all'estero. Il Governo potrebbe intensificare le norme antitrust qualora il panel dovesse riscontrare problemi nell'indagine”. A essere interpellati dal comitato competente saranno burocrati, esperti esterni, dirigenti di produttori nazionali di smartphone ma anche produttori di smart speaker e computer, nel tentativo di compiere un’indagine particolarmente approfondita in vista di possibili cambiamenti negli accordi commerciali.

Questo nuovo fronte legale è l’ennesimo aperto dai governi nazionali in Europa e Asia, i quali si sono già mossi contro Apple e Google sempre per posizione dominante oppure anche per questioni relative agli annunci pubblicitari e alla privacy dell’utenza. Come in tali occasioni, dunque, resteremo vigili per comprendere se l’analisi porterà a qualche cambiamento importante su scala internazionale.

Restando nel mondo Apple, recentemente l'azienda ha annunciato le app vincitrici degli Apple Design Awards 2021.