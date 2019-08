Apple e Google sospendono l'ascolto delle registrazioni di Siri ed Assistant

Apple ha annunciato la sospensione dell'attività di ascolto delle registrazioni di Siri. TechCrunch sottolinea che la casa della Mela avrebbe in programma il lancio di un aggiornamento software per ottenere il consenso da parte degli utenti di partecipare al programma di miglioramento dell'assistente vocale.

"Siamo impegnati ad offrire un'ottima esperienza di Siri proteggendo al contempo la privacy degli utenti" ha dichiarato l'azienda. "Mentre conduciamo una revisione approfondita, stiamo sospendendo la valutazione di Siri a livello globale. Inoltre, nell'ambito di un futuro aggiornamento software, gli utenti avranno la possibilità di scegliere di partecipare al programma".

Anche Google ha dichiarato che interromperà volontariamente l'ascolto e la trascrizione delle registrazioni di Google Assistant per tre mesi nell'Unione Europa.

"L'uso di assistenti vocali automatici di fornitori come Google, Apple ed Amazon si sta dimostrando altamente rischioso per la privacy delle persone" ha affermato l'autorità tedesca per la protezione dei dati. "Questo vale non solo per le persone che gestiscono un assistente vocale, ma per tutti coloro che vengono a contatto con esso, ad esempio se vivono in una famiglia in cui vengono utilizzati dispositivi come Google Assistant".

L'obiettivo delle azioni di ascolto è migliorare la comprensione delle frasi da parte degli assistenti, ma è chiaro che la pubblicazione dei rapporti ha portato a non poche perplessità sul tema della privacy. All'appello manca solo Amazon, che ha apertamente dichiarato di fare lo stesso con Alexa.