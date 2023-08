Apple 'GPT', l'IA della mela è in arrivo? Tim Cook: 'ci lavoriamo da anni'

Mentre attendiamo di scoprire se alla fine Elon Musk parlerà davvero con Tim Cook sulle commissioni dell'App Store, il CEO della Mela ha rilasciato delle scottanti dichiarazioni sull'IA Generativa.

Sebbene in alcun modo si faccia menzione a una possibile data di lancio o quantomeno di annuncio del GPT di Apple, Tim Cook ha spiegato a Reuters che "stiamo facendo ricerca ad ampio spettro sulle tecnologie IA, inclusa l'IA generativa, da anni. Continueremo a investire e a innovare responsabilmente, facendo progredire i nostri prodotti con queste tecnologie per arricchire la vita delle persone. Ovviamente, ci stiamo investendo tanto e questo appare anche nella revisione dei conti".

Insomma, un fiume in piena, ma niente dettagli sulla sua possibile implementazione o sui possibili campi d'applicazione dell'IA generativa sui prodotti della mela. Se non altro, però, il CEO dell'azienda è perfettamente consapevole del potenziale di queste tecnologie. Ai microfoni di CNBC, Cook ha spiegato che "guardiamo all'IA e al Machine Learning come a tecnologie fondamentali. E sono virtualmente già integrate in ogni prodotto che sviluppiamo. Quanto alla ricerca, abbiamo lavorato molto su IA e Machine Learning, inclusa l'IA generativa, per anni".

Nel frattempo, però, ricordiamo che Apple sta lavorando duramente anche in altri campi, come la realtà mista e virtuale, per riuscire a convincere anche gli sviluppatori più scettici su Apple Vision Pro e sul suo potenziale.