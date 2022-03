Apple: la GPU di M1 Ultra è pari a una RTX 3090 di NVIDIA? Approfondiamo

È ormai passato un po' di tempo dall'annuncio del chip M1 Ultra di Apple ed è dunque arrivato l'immancabile momento della discussione sulle performance.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Videocardz, in alcune immagini ufficiali Apple ha messo a confronto la GPU a 64 core del suo chip M1 Ultra con una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3090, lasciando intendere che la sua soluzione sia in grado per certi versi di tenere testa a una GPU high-end desktop consumando 200W in meno (o almeno questo è quello che sembra emergere dai grafici mostrati dalla società di Cupertino).

Tuttavia, ora che sono state pubblicate le prime recensioni di Mac Studio con M1 Ultra, alcuni tra coloro che hanno avuto modo di provare il prodotto hanno voluto effettuare delle precisazioni in merito a quanto dichiarato a livello marketing dall'azienda di Tim Cook. Più precisamente, a mettere in luce la questione è stato principalmente il team di The Verge, che ha pubblicato dei benchmark relativi a Geekbench 5 e Shadow of The Tomb Raider che mostrano un netto vantaggio della RTX 3090.

Stando a The Verge, questo sarebbe dovuto al fatto che il grafico di Apple si fermerebbe per la RTX 3090 a 320W, quando in realtà il TDP è di 350W. In parole povere, la comunicazione dell'azienda di Tim Cook lascerebbe un po' a desiderare e sarebbe "accuratamente selezionata", mettendo in mostra solamente un contesto in cui la GPU di M1 Ultra esce particolarmente bene dal confronto, senza però prendere in considerazione la "massima potenza" che può raggiungere la soluzione di NVIDIA.

In ogni caso, The Verge ha affermato che, nonostante questo, M1 Ultra è in grado di raggiungere traguardi notevoli, sottolineando però il fatto che probabilmente mettere a confronto il chip con una NVIDIA GeForce RTX 3090 potrebbe semplicemente essere un po' "esagerato".