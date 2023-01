Apple: grandi novità per gli iPad Pro nel 2024, il 2023 sarà un anno piatto per i tablet

Nella sua newsletter settimanale Power On, il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha fatto riferimenti ad importanti aggiornamenti che potrebbero arrivare per la lineup iPad nel corso del 2024.

Apple a quanto pare starebbe preparando un “importante rinnovamento” per iPad Pro il prossimo anno, mentre nel 2023 gli utenti non devono “aspettarsi nulla di degno di nota” e si prospetta piuttosto piatto, anche per gli iPad entry-level, iPad Mini ed iPad Air.

Il “nuovo” iPad Pro del 2024, dovrebbe sfoggiare un “importante rinnovamento” e potrebbe debuttare in primavera: tra le novità attese si fa riferimento ad un design aggiornato ed il possibile debutto di un display OLED.

“Non vedo aggiornamenti importanti in arrivo nel 2023 per i modelli entry-level, l’iPad mini o l’Air. L’iPad Pro di sicuro non avrà nessuna novità degna di nota quest’anno. Invece, un importante rinnovamento per iPad Pro è atteso la prossima primavera (nel 2024, ndr) completo di un design aggiornato e di uno schermo OLED” si legge nel rapporto.

Non si tratta della prima volta che si parla di una possibile introduzione di un display OLED: vari analisti hanno ipotizzato il 2024 come anno in cui potrebbero debuttare sul tablet di Apple, mentre sul MacBook Pro dovrebbero arrivare nel 2026.